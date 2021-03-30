شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: "هدفى أجعل لاعبو الزمالك يُحبون كرة القدم ومعالجتهم نفسيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تولى المهمة في ظروف صعبة، وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة، وكانت هناك مشاكل نفسيه لدى اللاعبين، كما أن النتائج لم تكن جيدة في بطولة أفريقيا.

وأضاف المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي بالزمالك، أنه يسعى منذ العودة لعلاج السلبيات، موضحا أنه شاهد مجموعة من اللاعبين لديهم مشاكل بدنية ونفسية ويحرص على علاجها في الفترة الحالية.

وقال باتريس كارتيرون: "هدفي أن أجعل لاعبو فريق الزمالك يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي لتدريب الفريق".

وشدد كارتيرون على أنه تولى المهمة قبل مباراة الترجي الأخيرة بيومين ولم يجد فترة كافية للعمل ولكنه حرص على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ولكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعد اللقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.