شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف نسر شهر مارس فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير مقدم برنامج "السادسة" على قناة الأهلي تتويج محمد شريف لاعب الفريق الأحمر بلقب نسر شهر مارس بعد تصدره أعلى الاختيارات من تصويت الجمهور على اختيار أفضل لاعب بالأهلي على مدار الشهر بالكامل.

ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلي منذ عودته من الإعارة إلى إنبي في الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة في صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيماني المدير الفني بشكل أساسي في المباريات المحلية والقارية.

ويجيد محمد شريف اللعب في مركز الجناح ورأس الحربة الصريح، وهو ما دفعه للانضمام إلى صفوف منتخب مصر والتألق برفقته، وآخرها تسجيل هدف في فوز الفراعنة برباعية على جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.