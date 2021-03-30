شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الفوز على المولودية يجدد آمال تأهل الزمالك الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، قائلاً في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "هناك ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية للاعبين خلال الأيام الماضية، وإصرار كبير على تحقيق الفوز على المولودية في المباراة القادمة".

وأضاف نبيه أن جميع اللاعبين ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال فترة التوقف الأخيرة؛ حرصًا منهم على حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق فى مواجهة مولودية الجزائر.

وقال نبيه "وضع الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون واللاعبون الفوز على مولودية الجزائر كهدف رئيسي لهم لإحياء الآمال في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا."

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعد اللقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.