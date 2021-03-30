شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لجنش في أول مران تحت القيادة البرازيلية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص وحدة تدريبية خاصة لمحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق مع الثنائي الشباب أحمد نادر السيد، والسيد عطية، على هامش المران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام أوليفيرا بتدريب "جنش" على زيادة سرعة رد الفعل في الكرات القريبة من المرمى، والتي درب عليها الحراس في الأيام الماضية.

ويعد مران اليوم هو الأول لجنش تحت قيادة البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق حيث تواجد مع منتخب مصر في الأيام الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المولودية الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا المحدد لها الثالث من أبريل.

واجرى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة بين لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص كارتيرون على إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين في بعض التحركات، واللعب من لمسة واحدة.

وأجرى أوليفيرا تقسيمة كرة طائرة على هامش المران، حيث ضم الفريق الأول محمد أبو جبل وأحمد نادر السيد وأوليفيرا، وضم الفريق الثاني محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش والسيد عطية.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشاد المدير الفني بجميع اللاعبين على المجهود الذي قدموه في التدريبات خلال الأيام الماضية، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مولودية الجزائر الجزائري.