شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستكشف قوة المريخ السوداني على ملعبه بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عدد من مباريات المريخ السوداني على ملعبه "الجوهرة الزرقاء"، لتحديد مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق السوداني على أرضه، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الجهاز الإداري بالأهلي في توفير عدد من مباريات المريخ السوداني على أرضه سواء في البطولة الإفريقية أو الدوري السوداني، للتوقف على أسلوبه في اللعب على أرضه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها في الضغط والاختراق وكذلك موقفه في الدفاع، من أجل التركيز عليها في موقعة السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وقال المدير الفني للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه، سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي؛ حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلي جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه».

وأشار موسيماني إلى أن المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم.

وأضاف: «مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة؛ لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة».

وعن موقف الأهلي في المجموعة قبل الفوز على فيتا كلوب في الكونغو قال موسيماني: «ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل».

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلي هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.