شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مفتوح لبيراميدز غدًا قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موافقة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على فتح التدريب الأخير لفريق الكرة أمام وسائل الإعلام قبل السفر إلى المغرب.

ويسافر بيراميدز ظهر الخميس إلى كازبلانكا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد محمد الخامس يوم 4 أبريل المقبل.

وسيكون المران الرئيسي في الحادية عشرة والنصف من صباح غدًا الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام لتصوير التدريب لمدة 15 دقيقة.

وانتظم اللاعبون السبعة الدوليون في تدريبات بيراميدز صباح اليوم التي جرت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية في الفترة الأخيرة، وتواجد الخماسي الدولي في المنتخب الأول، عمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق في التدريبات.