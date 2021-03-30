شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فرجانى ساسى والجزيرى القاهرة وينضمان غدًا لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمين من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.



ومن المقرر أن ينتظم فرجانى ساسي والجزيري في تدريبات الفريق غدًا، قبل السفر يوم الخميس إلى المغرب من أجل مواجهة مولودية الجزائر فى دورى الأبطال.

وحضر ساسي إلى مقر النادي بعد وصوله للقاهرة، وخاض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانيزيوم للمحافظة على معدل لياقته البدنية.



يذكر أن سيف الدين الجزيري غير مقيد في القائمة الإفريقية للزمالك ولن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة، بسبب مشاركته مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الحالى قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعد اللقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.