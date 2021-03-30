شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إلغاء مباراة الأهلى و الزمالك فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دقائق قليلة وينطلق اجتماع لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ، وبحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، لحسم أزمة مباراة الاهلى و الزمالك فى الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر، و التى كان مقررا إقامتها أمس .سبب إلغاء مباراة الاهلى و الزمالك
وألغى مراقب مباراة الأهلى والزمالك ، بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة ، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة .متى بدأت الازمة
بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الاهلى و الزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء ، ولكن رفض لاعبى الفريق الاحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير ، رغم قرار اتحاد اللعبة اقامة المباريات بدون جماهيركيف تصرف مراقب المباراة
تقرر خروج الجماهير و اخلاء الصالة ، على أن يقتصر الحضور على الجهاز الفنى و مجلس ادارة الناديين ، ولكن الأزمة لم تنتهىلماذا تعقد الموقف
اشترط فريق الاهلى خروج شيكابالا و يوسف أباما ، وحازم امام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة ، وهو ما رفضه اللاعبون ، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى .هل تسبب شيكابالا فى الغاء المباراة
اكد طارق الغنام المديرالادارى لفريق سلة الاهلى أن الأمر ليس متعلقا بشخص بعينه ، ولكن كل الأزمة تكمن فى تطبيق القانون و اخلاء الصالة من كل الجماهير .ما هو الموقف النهائى للمباراة
قرر مراقب المباراة الغاء اللقاء ، ورفع التقرير الى لجنة المسابقات ، لعقد اجتماع واتخاذ قرار بشأن الموقف ، خاصة وأن الزمالك سبق و تم تغريمه الاسبوع الماضى مبلغ 30 الف جنيعها بسبب احداث الشغب التى شهدتها مباراته مع سموحة على صالة ميت عقبة .ما السيناريوهات المتوقعة بشأن المباراة
من المتوقع أن يتم احتساب الأهلى هو الفائز ومنحه نقطتى المباراة ، لأنه طبق القانون و التزم به ورفض خوض المباراة بسبب تواجد الجماهير ، والسيناريو الاخر هو اعادة المباراة ونقلها الى صالة محايدة ، وتغريم الأبيض ماليا