شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إلغاء مباراة الأهلى و الزمالك فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقائق قليلة وينطلق اجتماع لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ، وبحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، لحسم أزمة مباراة الاهلى و الزمالك فى الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر، و التى كان مقررا إقامتها أمس .

سبب إلغاء مباراة الاهلى و الزمالك

وألغى مراقب مباراة الأهلى والزمالك ، بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة ، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة .

متى بدأت الازمة

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الاهلى و الزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء ، ولكن رفض لاعبى الفريق الاحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير ، رغم قرار اتحاد اللعبة اقامة المباريات بدون جماهير

كيف تصرف مراقب المباراة

تقرر خروج الجماهير و اخلاء الصالة ، على أن يقتصر الحضور على الجهاز الفنى و مجلس ادارة الناديين ، ولكن الأزمة لم تنتهى

لماذا تعقد الموقف

اشترط فريق الاهلى خروج شيكابالا و يوسف أباما ، وحازم امام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة ، وهو ما رفضه اللاعبون ، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى .

هل تسبب شيكابالا فى الغاء المباراة

اكد طارق الغنام المديرالادارى لفريق سلة الاهلى أن الأمر ليس متعلقا بشخص بعينه ، ولكن كل الأزمة تكمن فى تطبيق القانون و اخلاء الصالة من كل الجماهير .

ما هو الموقف النهائى للمباراة

قرر مراقب المباراة الغاء اللقاء ، ورفع التقرير الى لجنة المسابقات ، لعقد اجتماع واتخاذ قرار بشأن الموقف ، خاصة وأن الزمالك سبق و تم تغريمه الاسبوع الماضى مبلغ 30 الف جنيعها بسبب احداث الشغب التى شهدتها مباراته مع سموحة على صالة ميت عقبة .

ما السيناريوهات المتوقعة بشأن المباراة

من المتوقع أن يتم احتساب الأهلى هو الفائز ومنحه نقطتى المباراة ، لأنه طبق القانون و التزم به ورفض خوض المباراة بسبب تواجد الجماهير ، والسيناريو الاخر هو اعادة المباراة ونقلها الى صالة محايدة ، وتغريم الأبيض ماليا