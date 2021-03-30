شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يدخل دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف سيد البلد في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توتر علاقة الحارس بناديه الحالي على خلفية استبعاده المستمر من المباريات وتصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها مسئولو النادي بتجاهله وإبعاده لمصلحة أشخاص أخرين.

وكشف مصدر في الاتحاد السكندري أن المهدي سليمان حارس كبير ومطلب جماهيري في الاتحاد السكندري موضحا أن الحارس ضمن اهتمامات النادي في فترة الانتقالات المقبلة، ويحظى بثقة الإدارة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأكد المصدر أن غموض موقف محمد صبحي الحارس الأساسي مع الفريق بعد انتهاء اعارته من الزمالك بنهاية الموسم الجاري يجعل المهدي سليمان من أهم الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني الذي يبحث عن حارس بقدرات كبيرة لحماية عرين زعيم الثغر.

ويأتي دخول المهدي في اهتمامات الاتحاد السكندري، في ضوء اعتماد الفريق على محمد صبحي كحارس أساسي منذ بداية الموسم، وعدم حصول الحارس الثاني صبحي سليمان على الفرصة مع العميد، واستبعاد عماد السيد لقرابة الشهرين عن التدريبات الجماعية لأسباب فنية.

وابتعد المهدى سليمان عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم الجارى، وبعدما تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، كما أوقعت الإدارة عقوبة الإيقاف على المهدي وعبد الله بكرى مدافع الفريق بسبب قيام الثنائى بالحديث بتلميحات عن الإدارة بطريقة غير لائقة على السوشيال ميديا.