رسميًا.. اتحاد السلة يعلن 3 قرارات لمباراة الزمالك والأهلي الملغاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، القرارات المتخذة من جانبه بشأن مواجهة الزمالك مع الأهلي في المرحلة الترتيبية للدوري المصري والتي ألغيت أمس، الإثنين.

وكان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في ميت عقبة مساء الإثنين، إلا أن اللقاء تم إلغاءه بقرار المراقب بسبب وجود جماهير للقلعة البيضاء داخل الصالة.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة السلة، فإنه تقرر اعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة بنتيجة 20-0، ليحصل على نقاط المواجهة كاملة بينما يحصل الزمالك على نقطة واحدة.

وجاء نص بيان اتحاد كرة السلة المصري كالتالي:

- اعتبار فوز الأهلي بالمباراة وهزيمة الزمالك.

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 30 ألف جنيه مصري.

- نقل مباراة واحدة لنادي الزمالك خارج أرضه.