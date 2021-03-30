الزمالك يُعلن وصول فرجاني والجزيري إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، وصول محترفيه التونسيين فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة قادمان من بلادهما عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخب بلاديهما في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن لاعبه فرجاني ساسي خاض فور وصوله تدريبات في صالة "الجيمانيزيوم" بالنادي على أن ينتظم زميله سيف الدين الجزيري في تدريبات الفريق يوم غد الأربعاء.

ويسعد الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل استعدادا للقاء المولودية.