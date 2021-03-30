كارتيرون: عدت للزمالك في ظروف صعبة.. وهذا هو الأهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه تولى مهمة قيادة الفريق في ظروف صعبة على مستوى النتائج وعلى المستوى النفسي.

وقال كارتيرون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "توليت المهمة في ظروف صعبة وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة، وكانت هناك مشاكل نفسية لدى اللاعبين، كما أن النتائج لم تكن جيدة في بطولة أفريقيا".

وأضاف أنه يسعى منذ عودته إلى الزمالك إلى علاج السلبيات، موضحا أنه شاهد مجموعة من اللاعبين لديهم مشاكل بدنية ونفسية ويحرص على علاجها في الفترة الحالية.

وأوضح: "هدفي أن أجعل اللاعبين يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي لتدريب الفريق".

وأتم كارتيرون قائلا: "توليت المهمة قبل مباراة الترجي الأخيرة بيومين، ولم أجد فترة كافية للعمل، ولكني حرصت على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء، ولكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب".

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يستضيف توينجيت السنغالي في ختام منافسات ذلك الدور.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.