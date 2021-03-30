إيقاف بوفون بسبب "إزدراء الأديان"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس مباراة واحدة عقب استئناف قاض رياضي ضد تورط اللاعب في ازدراء الأديان خلال مباراة بالدوري المحلي.

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي اليوم أن محكمة الاستئناف أيدت طلب القاضي بعد تعرض بوفون للغرامة المالية فقط في بداية الأمر.

وذكر بيان اتحاد الكرة الإيطالي أن "حارس يوفنتوس ، الذي عوقب بغرامة خمسة الاف يورو (خمسة آلاف و880 دولار) تم اتهامه بالتلفظ بعبارات تضمنت التعبير عن ازدراء الأديان خلال المباراة أمام بارما في 19 ديسمبر".

ويخوض بوفون /43 عاما/ الفائز مع منتخب إيطاليا بلقب مونديال 2006 ، الموسم الـ19 له مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وفاز بوفون مع يوفنتوس بعشرة ألقاب في الدوري الإيطالي لكنه شارك في خمس مباريات فقط هذا الموسم ولن يشارك في مباراة الديربي أمام تورينو السبت المقبل.