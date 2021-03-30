مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. هل يتأثر بتعديل موعد مران صنداونز بالسودان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن تغيير موعد مباراة الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي لن يؤثر على استعدادات الفريق لمواجهة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، بعد 24 ساعة من لقاء الهلال وصنداونز ضمن منافسات نفس الجولة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "لا توجد أزمة نهائياً حال تعديل موعد مباراة الهلال وصن داونز، وسنخوض المران يوم الخميس علي ملعب الجوهرة الزرقاء استعداداً لمواجهة المريخ".

وأضاف: "اتفقنا مع مسؤولي المريخ السوداني على خوض المران الخميس بإستاد الجوهرة الزرقاء بسبب ارتباط الملعب ذاته بمواجهة الهلال وصنداونز يوم الجمعة".

وأوضح: "حال تغيير موعد مباراة الهلال وصنداونز إلى الثالثة عصر الجمعة بدلاً من السادسة مساء وتعديل موعد مران بطل جنوب إفريقيا يوم الخميس فأنه ليس هناك أزمة على الإطلاق لنا".

وتابع: "إذا عدَّل صنداونز موعد تدريبه يوم الخميس ليكون الثالثة عصراً فليس هناك مشكلة، سننسق للمران قبله أو بعده مباشرة".

وأتم المصدر قائلا: "مسؤولي المريخ السوداني يتعاونون معنا بشكل كبير، وسوف ينتهي الأمر دون شك".

يُذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن هناك تعديلاً جرى على موعد مباراة الهلال وصنداونز لتقام في الثالثة عصر الجمعة بدلاً من السادسة مساء بسبب أزمة الأضواء الكاشفة، وهو ما قد يدفع صنداونز لتعديل موعد مرانه يوم الخميس ليقام في الثالثة عصراً، وهو نفس الموعد الذي سيتدرب فيه الأهلي.