اثيوبيا تتأهل لأمم أفريقيا بـ"الحكم المساعد" رغم الخسارة من كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأهل منتخب اثيوبيا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون رغم خسارته أمام مضيفه كوت ديفوار 1/ 3 اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

واستفاد منتخب اثيوبيا من تعادل ملاحقه المباشر منتخب مدغشقر سلبيا مع ضيفه منتخب النيجر.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 13 نقطة ويحل منتخب اثيوبيا ثانيا برصيد تسع نقاط ثم مدغشقر في المركز الثالث بثمان نقاط وتتذيل النيجر الترتيب بأربع نقاط.

وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب الإيفواري بتوقيع ويلي بولي في الدقيقة الثالثة وفرانك كيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 19 وجين كواسي في الدقيقة 76 وتكفل جيتانيه جيبيتو بالهدف الوحيد لاثيوبيا في الدقيقة 74.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 80 بعد تعرض الحكم تشارلز بولو للانهيار داخل الملعب، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان بولو قد تولى إدارة المباراة بعد تخلف الحكم الأصلي عن الحضور، وتم الاستعانة بحكم إيفواري مكان بولو للقيام بدور الحكم الرابع ، ولكنه لم يكن له الحق في إدارة المباراة عقب خروج بولو نظرا لأنه يحمل جنسية أحد طرفي المباراة.

ووفقًا لتقارير صحفية أفريقية، فإن اللقاء اكتمل بعد ترقية الحكم الكيني جيلبرت تشيريوت المساعد الأول ليصبح حكمًا للساحة لاستكمال الدقائق المتبقية من المواجهة.

وجاءت ترقية الحكم المساعد بعد سلسلة من المداولات داخل الملعب لاستكمال اللقاء، بعد أن أصبح تأهل أثيوبيا لكأس الأمم محسومًا دون النظر للهزيمة أمام كوت ديفوار، خاصة بعد تعثر مدغشقر المنافس المباشر.