الزمالك: نستهدف الفوز على المولودية وتوينجيت دون النظر لحسابات أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد للزمالك، أن الفريق سيخوض مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا مستهدفا تحقيق الفوز دون النظر للحسابات الأخرى في المجموعة.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، قبل أن يستضيف توينجيت السنغالي في ختام منافسات ذلك الدور.

وقال عبدالمقصود، في تصريحاته صحفية نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "نخوض مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد نقاط المباراتين.

وأضاف: "سيقدم الجهاز الفني واللاعبون ما عليهم في مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت سعيا لتحقيق الفوز، دون النظر لأي حسابات أخرى بالمجموعة".

وشدد المدرب المساعد للزمالك في ختام تصريحاته على أهمية حصد نقاط مواجهتي بطلي الجزائر والسنغال في السباق الإفريقي، مشيرا إلى أن ذلك ما يسعى الفريق لحصده أولا، دون النظر لنتيجة مواجهة الترجي التونسي ومولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.