جراحة ناجحة.. حمدي فتحي يبدأ العلاج.. وغيابه يصل إلى 70 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أجرى حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي ومنتخب مصر عملية جراحية في الساعد الأيسر، ليبدأ مرحلة العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وغادر فتحي ملعب مباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مُصاباً ليفقده منتخب بلاده في المباراة الختامية في التصفيات أمام جزر القمر، وكذلك فريقه الأهلي الذي يستعد لمرحلة الحسم في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخضع حمدي فتحي للجراحة تحت إشراف الطبيب أشرف نهاد محرم الاستشاري بجراحة العظام، واستدعت حالة لاعب الأهلي الاستعانة بشرائح ومسامير طبية، بالإضافة إلى مسمار نخاعي لعلاج الكسر.

وعن مدة الغياب أكد الطبيب المُعالج أن حمدي فتحي قد يحتاج 70 يوماً (10 أسابيع) أو قد تتقلص المُدة في أحسن الأحوال إلى 8 أسابيع فقط قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه بصورة طبيعية.