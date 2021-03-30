البدري يتحدث عن كأس العرب.. وإمكانية فتح ملف شارة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن تفاصيل مشاركة الفراعنة في منافسات كأس العرب لم تحسم بشكل نهائي.

وقال حسام البدري في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" "كان هناك جلسة مع مسؤولي اللجنة الثلاثية، وتم اخطاري أن هناك موافقة مبدئية بشأن مشاركة مصر في كأس العرب".

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، وأكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر هذا العام.

وتابع "لا نعلم التفاصيل والكواليس بعد، وهل سيكون لها أجندة دولية خاصة، أم ستُلعب فقط باللاعبين من داخل الدوري دون المحترفين، تلك الأمور لم تُحسم بعد".

وأضاف "ما حدث بشأن شارة القيادة في مباراة جزر القمر أمر طيب وتصرف رائع من النني".

وصرح "النني وصلاح بدايتهما كانت في نفس المباراة، وبالتالي ما فعله النني يعكس حسن العلاقة بين الثنائي وأنه لم تكن هناك أزمة في الوقت الحالي".

وشدد "لم يطلب أي لاعب مؤخراً الحديث حول شارة القيادة أو حتى الطلب بشكل مباشر".

وأكد "في الوقت المناسب قد يتم فتح الملف بالشكل الأمثل والتناقش حول الأمر، هناك أقدمية وهناك أيضاً رغبة يمكن أن تتعلق باللاعبين، الإختيار قد يكون من بينهم، قد يريدون لاعباً رمزاً لهم".

واختتم "لكن في الوقت الحالي لم يكن هناك مساحة للحديث حول هذا الملف، لكن من الوارد أن يتم فتحه مستقبلاً، لكن في النهاية لا يوجد أي أزمات بشأن الشارة".

وشهدت مباراة مصر وجزر القمر الأخيرة التي فاز بها الفراعنة 4-0 بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، قيام محمد النني بترك الشارة لمحمد صلاح أثناء خروج عمرو السولية من أرض الملعب.