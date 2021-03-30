اخبار النصر اليوم | لماذا زاد أصدقاء رئيس النصر المُنتظر؟!

الدوري السعودي .. النصر السعودي .. صفوان السويكت .. الانتخابات .. - صور Twitter

أبدى الإعلامي السعودي، عبدالعزيز السويد، دهشته من كثرة الأشخاص الذين يزعمون أنهم أصدقاء مسلي آل معمر، الأقرب لرئاسة نادي النصر في الانتخابات المقبلة يوم 1 أبريل.

وقال في تصريحاته عبر برنامج “كورة” على شاشة “روتانا خليجية”: “أنا ألاحظ أن أصدقاء مسلي آل معمر كثروا، كل واحد يتكلم يقول أنا صديق مسلي، أنا أعرف مسلي”.

وأضاف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بالله ما لاحظتوا مثلي أن فيه ناس يجب يتفهّموا بوجوب أن يعودوا للجلوس على كراسيهم .. بعد انتهاء حراك الانتخابات، ليعمل رئيس مجلس إدارة نادي النصر بأريحية”.

انتخابات مُنتظرة في النصر

وكان باب التقدم لرئاسة النصر قد تم إغلاقه يوم الجمعة الماضي، ويجد مسلي آل معمر تأييد كبير من أعضاء شرف النصر “الذهبيين”، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير النصراوية.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيًا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.