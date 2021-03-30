بالفيديو شقيق العويران يرد على شقيقه بعد الهجوم على إدارة الهلال

رد ثامر العويران، على تصريحات شقيقه حمد العويران الذي أبدى حزنه من تعامل إدارة الهلال؛ بسبب عدم المساندة لعائلته بعد وفاة والده، ممتدحًا في الوقت ذاته أسطورة نادي النصر، ماجد عبدالله، الذي حرص على تقديم كل الدعم الممكن لأسرة العويران.
وقا ثامر في تصريحات عبر قناة “24” الرياضية: “نادي الهلال نادي كبير وإذا قال كلمة، خلاص تنام وأنت مرتاح، ودخل المباراة سيصل ولن يأخذ وقت، فهناك إجراءات وحقوق تأخذ وقت”.
وتابع بقوله: “دخل المباراة يصلك بعد سنتين أو أربعة لكنه سيصلك، أنت تكلمت مع إدارة نادي الهلال ووعدوك، خلاص انتهى الموضوع هذي كلمة راجل والهلال نادي كبير، الواحد يحمد ربه إنه يلعب في الهلال أصلاً”.
وكان السعودي خميس العويران قد رحل عن عالمنا في السابع من يناير 2020، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ46 عامًا.
والعويران هو لاعب دولي سابق لعب مع الهلال خلال الفترة من 1991-2001، ثم انتقل إلى نادي الاتحاد 2001-2007، ودافع عن قميص المنتخب السعودي في الفترة من 1994وحتى 2004، اعتزل كرة القدم منتصف عام 2006.
الغضب من الهلال ومدح رجال النصر
وكان حمد العويران قد تحدث لصحيفة “الرياضية” السعودية قائلًا: “الهلال قدَّم لنا كلامًا فقط، من جهتي، سمعت أنهم خصَّصوا لنا دخل مباراة الديربي، لكن لم يصلنا أي شيءٍ بعد، كما أنهم لم يتواصلوا معنا”.
وأضاف: “ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية وجمعية أصدقاء اللاعبين لهم وقفات مشرِّفة معنا لا تعد ولا تحصى، قدموا لنا منزلًا، كما تكفَّلوا بالدراسة الجامعية لسعد، أخي، وأخيرًا وفَّروا لي مشروع الفود ترك. أيضًا هناك أمور كثيرة قدموها لنا، أخشى أن أنسى بعضها لكثرتها”.
جدير بالذكر أن إدارة الهلال الحالية كانت قد أعلنت من قبل عن تخصيص دخل مواجهة الديربي أمام النصر، التي جرت في 27 أكتوبر 2019.
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