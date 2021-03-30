الامارات | البايرن يتلقى صدمة شديدة بسبب ليفاندوفسكي قبل مواجهة سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يتلقى صدمة شديدة بسبب ليفاندوفسكي قبل مواجهة سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، اليوم أن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن المواجهتين المرتقبتين ضد وصيفه باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بداعي اصابة في ركبته ستبعده شهرا عن الملاعب.

واصدر بايرن ميونيخ بيانا اكد فيه "اصاب ليفاندوفسكي بالتواء في ركبته اليمنى ستبعده عن الملاعب لحوالي اربعة اسابيع". ويعتبر الخبر صادما للبايرن. وأصيب ليفاندوفسكي في ركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد سان مارينو الاحد ضمن تصفيات مونديال 2022 بعد ان سجل هدفين لكنه لم يكملها وخرج في الدقيقة 63، فترك معسكر منتخب بلاده المدعو لمواجهة انكلترا الاربعاء وعاد الى ناديه للخضوع لفحوصات اضافية وتلقي العلاج.

وكان الاتحاد البولندي اشار الاثنين في بيان الى امكانية غياب ليفاندوفسكي لفترة تتراوح من 5 الى 10 ايام، لكن يبدو ان الفحوصات التي خضع لها بعد عودته الى المانيا كشفت بان فترة الغياب ستكون اطول. ويستضيف الفريق البافاري سان جرمان في ميونيخ في 7 أبريل ويحل ضيفا عليه في العاصمة الفرنسية في 13 منه. كما سيغيب الهداف البولندي عن لقاء القمة ضد لايبزيغ السبت المقبل في الدوري المحلي.

ويخوض ليفاندوفسكي افضل مواسمه في صفوف بايرن ميونيخ حيث سجل 35 هدفا في الدوري حتى الان وبات على بعد خمسة اهداف من الرقم القياسي المطلق من حيث عدد الاهداف في البوندسليغا في موسم واحد والمسجل باسم احد اساطير بايرن ميونيخ ايضا غيرد مولر مع 40 هدفا موسم 1971-1972.

ركما بات ليفاندوفسكي افضل لاعب في العالم لعام 2020، ثاني أفصل هداف في تاريخ الدوري الالماني مع 271 هدفًا في 346 مباراة، متفوقًا على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" مولر برصيد 365 هدفًا في 427 مباراة. وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم.

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