شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح تدريباته للإعلام قبل السفر الي المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موافقة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على فتح التدريب الأخير لفريق الكرة أمام وسائل الإعلام قبل السفر إلى المغرب. ويسافر بيراميدز ظهر الخميس إلى كازبلانكا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس يوم ٤ أبريل المقبل.

وسيكون المران الرئيسي في الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، وسيكون متاحا أمام الإعلام لتصوير التدريب لمدة ١٥ دقيقة.تدريب مفتوح لبيراميدز قبل السفر للمغرب أعلن الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موافقة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على فتح التدريب الأخير لفريق الكرة أمام وسائل الإعلام قبل السفر إلى المغرب.

ويسافر بيراميدز ظهر الخميس إلى كازبلانكا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس يوم ٤ أبريل المقبل. وسيكون المران الرئيسي في الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، وسيكون متاحا أمام الإعلام لتصوير التدريب لمدة ١٥ دقيقة.