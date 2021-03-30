شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض مقترح لإنهاء أزمة حراس الزمالك الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مقترح يقضي بإنهاء ازمة حراس الزمالك الثلاثة محمود جنش، ومحمد ابوجبل، ومحمد عواد.

ويقضي المقترح الذي طالب به الثنائي ابوجبل ومحمد عواد للمدير الفني، باتريس كارتيرون، تطبيق سياسة الدور بينهم سواء في المباريات الافريقية او المحلية خصوصاً وان مستوياتهم متقاربة.

وابلغ كارتيرون الحراس الثلاثة ان الأفضلية لديه ستكون للحارس الجاهز فنيا وبدنيا وان فكرة التناوب في المباريات غير مقبولة علي الاطلاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 من ابريل المقبل في الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة لضمان الاستمرار في المنافسة علي التأهل لدور الثمانية للبطولة الافريقية.

وطالب كارتيرون الحراس الثلاثة ببذل قصاري جهدهم خلال الفترة المقبلة من اجل الحصول علي فرصة المشاركة في المباريات خصوصاً ان المستويات متقاربة بين الحراس الثلاثة.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه محمد ابوجبل تلقي عرضاً مغرياً من احد الأندية الخليجية والذي سيقوم بعرضه بدوره علي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك لإتخاذ قرارها النهائي بشأن احتراف الحارس خصوصاً وانه لايزال مرتبط بعقد ساري مع الزمالك ولايحق له الاحتراف دون موافقة مجلس الإدارة.

وانهي الجهاز الإداري لنادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الي الجزائر والمقرر لها مطلع شهر ابريل المقبل استعداداً لخوض مباراة مولودية الجزائر في دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وينتظر أن يعلن باتريس كارتيرون أسماء القائمة التي ستسافر الي الجزائر قبل السفر بـ 24 ساعة من اجل ضمان استمرار حالة التنافس بين جميع اللاعبين.