شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك .. المولودية يهزم الشلف في الدوري الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي المولودية انتصاراً ثميناً بمنافسات الجولة رقم 12 من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم، على حساب نظيره الشلف بهدفين دون رد.

سجل ثنائية المولودية سامي فروي وعبدالنور بلخير في الدقيقتين 3 و30 من عمر المواجهة.

ورفع المولودية رصيده للنقطة 25 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة، وتوقف رصيد الشلف عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلاقي مولودية الجزائر بملعبه، مساء السبت المقبل، فريق نادي الزمالك، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.