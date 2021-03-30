شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المصري يغيب ثلاثة أسابيع عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب علاء عطا الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول للنادي المصري عن المشاركة مع المصري خلال مباريات الدوري لمدة ثلاثة اسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها علاء عطا الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية ، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمانة.

وقال الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الكروي الأول للنادي المصري، أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج التأهيلي المكثف والذي سيستمر لنحو أسبوعين يخضع خلالها اللاعب لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف، قبل أن يعود للمشاركة لمدة أسبوع آخر في التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

ودخل المصري معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة يوم 3 من إبريل المقبل والتي يسعي المصري لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاثة.