شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لـ«المصري اليوم»: «تحملت ما لايطيقه بشر في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ولاعب جالاتا سراي التركي، إنه عانى في الزمالك كي يحصل على موافقة المسؤولين على احترافه.

وأضاف مصطفى لـ«المصري اليوم» أن الفترة الأخيرة التي عاشها داخل القلعة البيضاء كانت صعبة بالنسبة له وكان يتحمل من أجل جماهير النادي، لكنه وصل إلى طريق مسدود سواء مع مسؤولي اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبد العزيز او مع المسؤولين السابقين عن فريق الكرة بالنادي الأبيض.

وتابع لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي: «تحملت ما لا يطيقه بشر في الزمالك» حتى وافقوا على احترافي.

وكشف مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم عن رغبة مسؤولي جالاتا سراي التركي في التقدم بعرض رسمي إلى مسؤولي نادي الزمالك من أجل شرائه رسميا خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.

وأكد مصطفى محمد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يسعى لمواصلة تألقه مع الفريق التركي حتى يكون جديرا بالاستمرار في تجربة الاحتراف الخارجي التي تمسك بخوضها في المرحلة السابقة.

ورفض مصطفى محمد الحديث عن العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرا بعد تألقه مع فريقه التركي، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئا عن العروض الإيطالية التي ترددت مؤخرا، لافتا إلى أن كل ما يعرفه هو أن مسؤولي جالاتا سراي سيتقدمون بعرض لشرائه نهائيا من الزمالك.

وأكد اللاعب أنه يأمل في الاحتراف بأكبر دوريات العالم، وأن طموحه بلا حدود مع كرة القدم، لافتا أنه يسعى للتواجد في كأس العالم المقبلة مع المنتخب الوطني باعتبارها أحد أحلامه.