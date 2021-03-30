شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لـ«المصري اليوم»: لا أعرف شيئًا عن العروض الإيطالية.. وجالاتا سراي يستعد لتفعيل العقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم عن رغبة مسؤولي جالاتا سراي التركي في التقدم بعرض رسمي الى مسؤولي نادي الزمالك من أجل شرائه رسميا خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.

وأكد مصطفى محمد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يسعى لمواصلة تألقه مع الفريق التركي حتى يكون جديرا بالاستمرار في تجربة الاحتراف الخارجي التي تمسك بخوضها في المرحلة السابقة.

ورفض مصطفى محمد الحديث عن العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرا بعد تألقه مع فريقه التركي، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئا عن العروض الإيطالية التي ترددت مؤخرا، لافتا أن كل ما يعرفه هو أن مسؤولي جالاتا سراي سيتقدمون بعرض لشرائه نهائيا من الزمالك.

وأكد اللاعب أنه يأمل في الاحتراف بأكبر دوريات العالم، وأن طموحه بلا حدود مع كرة القدم، لافتا أنه يسعى للتواجد في كأس العالم المقبلة مع المنتخب الوطني باعتبارها أحد أحلامه.