إيقاف مصطفى محمد في مطار القاهرة بسبب أزمة التجنيد

تعرض مصطفى محمد لاعب منتخب مصر والمحترف في غلطة سراي التركي لأزمة جديدة في مطار القاهرة تحول دون إنهاء إجراءات سفره إلى تركيا بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر بعدما خاض الفراعنة مباراتي كينيا وجزر القمر.

وتوجه اللاعب إلى مطار القاهرة منذ قليل لإنهاء إجراءات السفر، لكن سفره تعذر لحين إنهاء بعض الإجراءات التي تخلف اتحاد الكرة عن إنهائها وعلى رأسها ملف التجنيد حيث ما يزال اللاعب مطلوباً للخدمة العسكرية حتى الآن.

وكان مصطفى محمد تعرض لحادث سرقة فى تركيا وفقد جواز سفره قبل أن يستخرج وثيقة سفر للانضمام إلى المنتخب وهو ما حدث بالفعل، وتم استخراج جواز سفر له لكن لم تنته حتى الأن إجراءات السفر ويوجد اللاعب في مطار القاهرة انتظاراً لحل الأزمة.