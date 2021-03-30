شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يعتزم زيادة الحضور الجماهيري قبل بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

من المقرر أن يلغي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الحد الأقصى الذي يفرضه على عدد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات، والبالغ حالياً 30 في المئة من سعة الملاعب بسبب جائحة كوفيد-19، للسماح بحشود أكبر في مباريات بطولة أوروبا في يونيو/حزيران.

وكانت السلطات الروسية والإنجليزية قد ألمحت إلى أنها قد تسمح بحضور عدد أكبر من الجماهير في مباريات بطولة أوروبا في سان بطرسبرج وملعب ويمبلي في لندن.

ويتابع اليويفا كذلك الإجراءات التي تتخذها حكومات أخرى للسماح بحضور جماهيري أكبر إذا كان ذلك ممكناً، ومن المحتمل أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطات المحلية في كل بلد قرار تحديد الزيادة المطلوبة في كل ملعب.

وإضافة إلى استضافة بعض المباريات في دور المجموعات، سيكون ويمبلي أيضاً مسرحاً لمباراتي الدور قبل النهائي والنهائي.

وأمام الملاعب المستضيفة حتى السابع من إبريل/نيسان لإبلاغ اليويفا بخططها بشأن عدد الجماهير التي ستحضر المباريات.

وإذا أخفقت أي مدينة في تقديم ضمانات لحضور جماهير للمباريات، فإنها ستخاطر بفقدان حق الاستضافة.

وكانت مدينة سان بطرسبرج قالت إنها تستهدف نسبة 50 في المئة من سعة الملاعب، بينما قالت حكومة الدنمارك إنها قد تسمح بحضور 12 ألف متفرج بنسبة 30 في المئة من سعة ملعب باركن في كوبنهاجن، فيما تأمل في زيادة هذا العدد.