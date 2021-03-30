البدري يعلن مشاركة مصر في كأس العرب بدون المحترفين

أعلن حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها في نهاية ديسمبر المقبل على الأراضى القطرية.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي بعد مباراة المنتخب وجزر القمر: «هنشارك في كأس العرب للمنتخبات وهتكون بدون المحترفين وجاهزين لها».

تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر المقبل، بعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات، منذ أن حقق المنتخب المغربي آخر لقب في السعودية عام 2012.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، في الفوز على منتخب جزر القمر 4-0 في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 في الكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، بعدما تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ثم جزر القمر صاحب الوصافة بـ9 نقاط، ثم كينيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيراً توجو بنقطتين.