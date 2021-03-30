7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 30 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،حسام البدرى يطلب خوض مباراة ودية للمنتخب فى مايو المقبل، الأهلي يناقش مع بيراميدز أزمة "فلوس" قفشة ورمضان صبحى ، محمد صلاح وتريزيجيه يعودان لإنجلترا بطائرة خاصة بالتنسيق بين الليفر وأستون فيلا .

محمد صلاح وتريزيجيه يعودان لإنجلترا بطائرة خاصة بالتنسيق بين الليفر وأستون فيلا

يعود الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومحمد صلاح نجم ليفربول إلى إنجلترا ظهر اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر أمس، والذى تخللته مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.

الأهلى يترقب وصول عرض رسمى من تركيا لمهاجمه الصاعد

ينتظر مسئولو النادى الأهلى وصول عرض رسمى من الدورى التركى لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار لنادى سيراميكا، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة مع نادى سيراميكا، حيث سجل معه ستة أهداف هذا الموسم ليدخل قائمة الهدافين هذا الموسم في الدوري.

حسام البدرى يطلب خوض مباراة ودية للمنتخب فى مايو المقبل

يعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. الأهلي يناقش مع بيراميدز أزمة "فلوس" قفشة ورمضان صبحى يناقش مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في بيراميدز خلال الأيام الحالية تطورات أزمة الأول لدى الأخير بشأن رعاية رمضان صبحى، وكذلك مستحقات النادى السماوي لدى الأهلي الخاصة بمحمد مجدى قفشة.

مسحة طبية للزمالك اليوم قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة المولودية

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.

كريم فؤاد يلجأ لحلمي طولان لإلغاء غرامة الـ100 ألف جنيه في إنبي

ما زالت أزمة العقوبة التي تعرض لها كريم فؤاد في إنبي تلقى بظلالها على سطح الأحداث داخل الفريق البترولى، بعدما أبدى ظهير أيمن الفريق البترولى غضبه الشديد من قسوة العقوبة التى وُقّعت عليه من قِبَل عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وقيمتها 100 ألف جنيه، بسبب اختراقه الحظر الإعلامي، خاصة أن اللاعب ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي في الفترة الحالية، ولم يخالف لائحة إدارة ناديه.