شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني: لا أجد كلمات لوصف شعوري بتسجيل هدف أمام جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد النني نجم منتخبنا، وأرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالتسجيل أمام مباراة جزر القمر.

وسجل النني هدفا في رباعية اكتسح بها منتخب مصر ضيفه العربي وأكد بها صدارة مجموعته في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة التي تأهل لها سلفا.

وقال النني في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: «بحثت عن الكلمة التي تصف شعوري بعد أن سجلت أمام جزر القمر ولم أجد أي شيء».

وأضاف: «هل هذا يخبركم بالفعل كم كنت سعيدا؟».

النني غاب عن المشاركة في مباراة كينيا قبل أيام، مما فتح الباب لتكهنات حول خلاف مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، لكن ما حدث خلال لقاء جزر القمر نفى ذلك تماما.