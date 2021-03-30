شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب موريتانيا يتأهل لكأس أمم أفريقيا ويضاعف الرقم القياسي للعرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب موريتانيا الأول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022، المقرر اقامتها في الكاميرون، اثر تغلبه في المباراة الختامية له بالتصفيات المؤهلة على حساب نظيره أفريقيا الوسطى بهدف نظيف في ملعب الأخير اليوم الثلاثاء.

ونجح أبو بكر كمارا في تسجيل هدف موريتانيا الوحيد مع الدقيقة 45 لينتزع المنتخب العربي بطاقة الترشح من مجموعته إلى النهائيات رفقة المنتخب المغربي الذي تصدر المجموعة.

وضاعف المنتخب الموريتاني الرقم القياسي للمنتخبات العربية في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، والتي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 6 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان والجزائر.