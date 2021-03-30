شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في الأهلي .. حمدي فتحي يغيب لمدة 10 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاعلامي أحمد شوبير أن حمدي فتحي، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، سيغيب لمدة 10 أسابيع مقبلة بعد خضوعه لجراحة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر:" حمدي فتحي اجرى جراحه ناجحة وسيغيب عن الملاعب حوالي 10 اسابيع الف مليون سلامه عليك الجراحه اجراها النابغة د اشرف محرم".

ويفقد الأهلي جهود حمدي فتحي لمدة 10 أسابيع مقبلة، حسب تغريدة شوبير.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في ذراعه خلال مباراة منتخبي مصر وكينيا بتصفيات أمم أفريقيا الخميس الماضي