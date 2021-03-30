شكرا لقرائتكم خبر عن ساندويتشات طعمية لمحمد صلاح قبل العودة إلى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني لكرة القدم تناول «ساندويتشات طعمية» قبل السفر إلى إنجلترا أثناء تواجده مع محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني في الغرفة قبل السفر سويا للانتظام في تدريبات فريقهما.

وتوجه أحد العاملين بالمنتخب لأقرب مطعم لفندق الإقامة الذي يتواجد فيه محمد صلاح وتريزيجيه لشراء ساندويتشات طعمية، حيث يفضل نجم ليفربول الأكل الشعبي خاصة الفول والطعمية والكشري.

وفي سياق متصل شهدت إجراءات سفر محمد صلاح أمس عائدا إلى إنجلترا تشديدا أمنيا على اللاعب حتى صعد إلى الطائرة، وسيطرت الجهات الأمنية داخل المطار على المشجعين الذين تواجدوا لحظة سفر محمد صلاح حتى لا يتكرر ما حدث داخل استاد القاهرة، خصوصا أن اللاعب أبدى دهشته من اندفاع الجماهير حوله بهذه الطريقة.

كان محمد صلاح قد طلب من المسؤولين بالمنتخب الوطني عدم تواجد أفراد حراسة له داخل المعسكر وأثناء تعامله مع اللاعبين، لكن اتحاد الكرة يدرس إعادة تخصيص الحراسة مرة أخرى حتى لا تحدث أزمة جديدة مع اللاعب.