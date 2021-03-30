شكرا لقرائتكم خبر عن الدوليون ينتظمون في تدريبات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم اللاعبون السبعة الدوليون في تدريبات بيراميدز صباح اليوم التي جرت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد انتهاء مشاركتهم الدولية في الفترة الأخيرة. وتواجد الخماسي الدولي في المنتخب الأول، عمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق في التدريبات، حيث خاض الثلاثي فاروق وجبر وجابر تدريبات استشفائية في الجيم.

وشارك الثنائي أحمد أيمن وإسلام عيسى في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد انتهاء مشاركتهم في مباراتي كينيا وجزر القمر مع المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. كما انتظم في التدريبات الجماعية ثنائي المنتخب الأوليمبي المصري، أسامة جلال وإبراهيم عادل، بعد انتهاء معسكر الفراعنة الذي جرى مؤخرا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الإعداد للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو الصيف المقبل.

واستقبل الجهاز الفني واللاعبون زملاءهم السبعة الدوليين بترحاب كبير وسعادة وهنأوهم على المرحلة الماضية والمشاركة مع المنتخبين الأول والأوليمبي، وأجرى اللاعبون السبعة المسحة الخاصة بالسفر إلى المغرب. ويستعد بيراميدز للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٤ أبريل المقبل باستاد محمد الخامس في كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.