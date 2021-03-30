شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب في منتخب مصر من رد فعل ليفربول بعد واقعة صور «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من الفزع الشديد على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري فور تسلل عدد من المشجعين الى أرض الملعب فور انتهاء مباراة جزر القمر من أجل التصوير من نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وطلب البدري من شادي الجيلاني المنسق الإعلامي للمنتخب التوجه لإبعاد المشجعين عن «مو» حتى لا تحدث أزمة مع مسؤولي ليفربول الإنجليزي في ظل الإجراءات المشددة التي طلبها النادي الإنجليزي لحماية اللاعب من التعرض لفيروس كورونا باعتبار أن صلاح النجم الأول للفريق ويجب الحفاظ عليه بشكل مختلف عن بقية أفراد المنتخب الوطني.

وأكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب أن ما حدث لا يليق من جانب المشجعين خصوصا أن صلاح يتم التركيز عليه من جانب وسائل الإعلام العالمية ولابد من التعامل معه بشكل يليق باسمه وتاريخه ولا يعرضه لأي إحراج من ناديه الإنجليزي.

ويخشى الجهاز الفني للمنتخب من رد فعل مسؤولي ليفربول الإنجليزي الذي يمكنه حرمان اللاعب من التواجد مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة حفاظا على سلامته من التعرض مرة أخرى إلى فيروس كورونا، لا سيما أن «مو» سبق أن تعرض للفيروس عندما حضر حفل زفاف شقيقه والتف حوله الحاضرون والمعجبون به.

شهدت إجراءات سفر محمد صلاح أمس عائدا إلى إنجلترا تشديدا أمنيا على اللاعب حتى صعد إلى الطائرة، وسيطرت الجهات الأمنية داخل المطار على المشجعين الذين تواجدوا لحظة سفر «مو» حتى لا يتكرر ما حدث داخل استاد القاهرة ، خصوصا أن اللاعب أبدى دهشته من اندفاع الجماهير حوله بهذه الطريقة.

كان محمد صلاح قد طلب من المسؤولين بالمنتخب الوطني عدم تواجد أفراد حراسة له داخل المعسكر وأثناء تعامله مع اللاعبين، لكن اتحاد الكرة يدرس إعادة تخصيص الحراسة مرة أخرى حتى لا تحدث أزمة جديدة مع اللاعب.

وتدرس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تخصيص أفراد حراسة جديدة لمحمد صلاح نجم الكرة المصرية المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي من اجل حمايته في مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتسببت واقعة تسلل مشجعين إلى أرض الملعب من أجل التصوير مع محمد صلاح عقب انتهاء مواجهة المنتخب مع جزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي انتهت بفوز المنتخب الوطني برباعية نظيفة سجلها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح هدفين.

وتحفظ محمد صلاح نجم الكرة المصرية الاسبق والمنتخب الوطني لكرة القدم على اندفاع عدد من الجماهير ولاعبي الأكاديميات التي تتدرب باستاد القاهرة حوله للتصوير معه.

وأكد محمد صلاح عقب الواقعة أنه لا يمانع من التصوير مع أي مشجع له لكن بما لا يضره أو يصيبه بأي ضرر.

وقال صلاح: «مين دول ونزلوا للملعب إزاي، لازم أعرف إيه اللي حصل ده» بحسب ما أكدته مصادر مقربة من اللاعب.