شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتجه لتعيين حراسة خاصة لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تخصيص أفراد حراسة جديدة لمحمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، من أجل حمايته في مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتسببت واقعة تسلل مشجعين إلى أرض الملعب، من أجل التصوير مع محمد صلاح- عقب انتهاء مواجهة المنتخب مع جزر القمر، في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي انتهت بفوز المنتخب الوطني برباعية نظيفة، سجلها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح هدفين. فى حالة من الغضب..

وتحفظ محمد صلاح نجم الكرة المصرية الأسبق والمنتخب الوطني لكرة القدم على اندفاع عدد من الجماهير ولاعبي الأكاديميات التي تتدرب باستاد القاهرة حوله للتصوير معه.

وأكد محمد صلاح عقب الواقعة للمقربين منه أنه لا يمانع من التصوير مع أي مشجع له، لكن بما لا يضره أو يصيبه بأي ضرر.

وقال صلاح لـ«مين دول ونزلوا للملعب إزاي؟، لازم أعرف إيه اللي حصل ده!»، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من اللاعب.