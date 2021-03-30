اتحاد الإعلام الرياضي يكرم الزميل محمود ثابت صالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم الاتحاد اليمني العام للإعلام الرياضي، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ونقيب الصحفيين اليمنيين في عدن، محمود ثابت صالح، نظير اسهاماته وجهوده الكبيرة في العمل الإعلامي والصحفي، ودعم أنشطة اتحاد الإعلام الرياضي .



وأشاد رئيس اللجنة المؤقتة للإعلام الرياضي د. جميل طربوش، بإسهامات ثابت في العمل الإعلامي طوال أربعة عقود من الزمان، قضاها في رحاب الكلمة الصادقة والمهنية العالية .. مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا واعترافًا بمسيرة العطاء الحافلة بالكثير من المحطات المضيئة التي سطرها في حياته، بما فيها اسهاماته في دعم الاعلام الرياضي كمحاضر في الدورات التي يقيمها الاتحاد .

من جانبه، ثمن الزميل محمود ثابت هذه اللفتة الطيبة والتكريم من قبل الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي الذي يمثل حافزا كبيرا لمزيد من العطاء .. مجدداً التأكيد على استعداد نقابة الصحفيين بعدن المشاركة بالفعاليات التي ينظمها الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي بتأهيل وتدريب الصحفيين في الإعلام الرياضي .

حضر التكريم أمين عام الاتحاد شكري حسين، ورئيس لجنة العلاقات والإعلام فرحان المنتصر ورئيس لجنة المرأة صفاء الدبعي .