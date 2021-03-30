المانيا تواجه الدنمارك ودياً استعداداً لليورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المنتخب الاول سيخوض مباراة ​ودية​ أمام نظيره ​الدنمارك​ي في 2 حزيران المقبل، ضمن استعداداته لكأس الأمم الأوروبية (​يورو 2020​).



ولم يحدد بعد مكان إقامة المباراة، لكنها قد تقام في مدينة انسبروك النمساوية التي يخوض فيها المنتخب الألماني معسكره اعتبارا من 23 أيار.

وسيخوض المنتخب الألماني آخر مباراة ودية له قبل خوض البطولة الأوروبية، أمام نظيره اللاتفي في دوسلدورف في 7 حزيران.

ويتنافس المنتخب الألماني في يورو 2020 التي تأجلت لتقام صيف العام الحالي، ضمن مجموعة تضم فرنسا، البرتغال، والمجر.

وسيخوض المنتخب الألماني جميع مبارياته الثلاث في المجموعة في مدينة ميونيخ.