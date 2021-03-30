ديل بييرو ينتقد تصرف رونالدو في مباراة صربيا والبرتغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

انتقد نجم ​نادي يوفنتوس​ السابق، ​اليساندرو ديل بييرو​، التصرف الذي قام به النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، خلال مباراة صربيا والبرتغال في تصفيات كاس العالم 2022، بعدما رمى شارة القيادة على الارض واعترض بشدة على قرار الحكم بعدم احتساب هدف في الدقائق الأخيرة.



وقال ديل بييرو في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "هذا رد فعل مبالغ فيه، لا يجب أن يتصرف على هذا النحو، من الطبيعي أن تكون غاضبا، والتحدث بصوت مرتفع عند مناقشة مثل هذه الواقعة مع الحكام أمر طبيعي، ولكن رمي شارة الكابتن والخروج على هذا النحو يعد كثيرا بالنسبة لرجل هو قائد ومثل أعلى، مثل رونالدو".