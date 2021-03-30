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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما يعلق على قرار المدعي الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021
علق كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على استدعائه الى محكمة فرساي، للحُكم في قضية التواطؤ بمحاولة ابتزاز زميله ماثيو فالبوينا لاعب أولمبياكوس اليوناني.
المُدعي العام الفرنسي، قال إن بنزيما سيخضع للمحاكمة الجنائية، بتهمة التواطؤ بمحاولة ابتزاز، بشريط جنسي عام 2015.
الا ان بنزيما رد عبر حسابه على "انستغرام":" أخيرًا، هذه المهزلة ستنتهي إلى الأبد".
وستعقد المحاكمة في قضية فالبوينا في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الاول في فرساي، بتواجد الفرنسي الذي قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 750 ألف يورو.
يذكر ان بنزيما استبعد من المنتخب الفرنسي بقرار من ديشان مدرب المنتخب رغم محاولات ثنيه عن قراره.