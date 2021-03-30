بنزيما يعلق على قرار المدعي الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

علق كريم ​بنزيما​ مهاجم ​ريال​ مدريد على استدعائه الى محكمة فرساي، للحُكم في قضية التواطؤ بمحاولة ابتزاز زميله ماثيو ​فالبوينا​ لاعب أولمبياكوس اليوناني.



المُدعي العام الفرنسي، قال إن بنزيما سيخضع للمحاكمة الجنائية، بتهمة التواطؤ بمحاولة ابتزاز، بشريط جنسي عام 2015.

الا ان بنزيما رد عبر حسابه على "انستغرام":" أخيرًا، هذه المهزلة ستنتهي إلى الأبد".

وستعقد المحاكمة في قضية فالبوينا في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الاول في فرساي، بتواجد الفرنسي الذي قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 750 ألف يورو.

يذكر ان بنزيما استبعد من المنتخب الفرنسي بقرار من ديشان مدرب المنتخب رغم محاولات ثنيه عن قراره.