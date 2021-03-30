عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي ​يوفنتوس​ مصمم على التعاقد مع ظهير أيسر نادي ​ساسولو​، مانويل ​لوكاتيلي​.



ويلعب لوكاتيلي ضمن صفوف ساسولو منذ آب 2018 بعدما انتقل إليه من ميلان على سبيل الإعارة ثم قام بشرائه نهائيًا قبل الموسم الماضي.

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فان اليوفي مصمم على ضم لوكاتيلي، وسيبدأ التحرك الرسمي لحسم الصفقة خاصة في ظلب اهتمام اندية اخرى بضمه .

ويأمل اليوفي في حسم الصفقة قبل يورو 2020، حتى لا يرتفع سعر لوكاتيلي بشكل مبالغ فيه خلال فترة الصيف، في ظل تألقه مع المنتخب الايطالي في التصفيات.