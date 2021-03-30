سابيتزر يقترب من توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

كشفت صحيفة بيلد سبوت الالماني أن مدافع فريق ​لايبزيغ الالماني​، الدولي ​مارسيل سابيتزر​ هو احد أهم ​اهداف​ فريق ​توتنهام​ خلال فترة الانتقالات ​الصيف​ية الحالية، ورغم أن النادي اللندني سيواجه منافسة قوية اذا أراد الحصول على خدمات الدولي النمساوي لال انه مصر على ذلك.



واضافت الصحيفة أنه من المُحتمل الآن إنضمام مارسيل سابيتزر إلى توتنهام بنسبة 75% هذا الصيف، حيث أجرى توتنهام بالفعل إتصالات مع لاعب خَط الوسط الذي يرغب باللعب في ​الدوري​ الأنكليزي الممتاز في المواسم القادمة.