غلطة سراي سيحافظ على خدمات مصطفى محمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

أفادت تقارير صحافية تركية أن نادي ​غلطة سراي​ قرر تفعيل بند الشراء في عقد مهاجمه الشاب ​مصطفى محمد​، المعار لموسم ونصف من ​الزمالك​.



وأشارت التقارير إلى أن غلطة سراي يستعد لتأمين مستقبل العديد من اللاعبين في الفريق في غضون الـ10 أيام المقبلة وعلى رأسهم مصطفى محمد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن عقد إعارة مصطفى محمد لمدة موسم ونصف إلا أن غلطة سراي قرر تفعيل بند الشراء مبكرًا خلال الـ10 أيام المقبلة بدفع 4 ملايين دولار وضم المهاجم الشاب نهائيًا من ناديه الزمالك.