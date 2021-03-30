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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يايا توريه: اتمنى الافضل لصديقي اغويرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021
تحدث لاعب فريق مانشستر سيتي الانكليزي الساب، النجم الإيفواري يايا توريه عن امكانية رحيل هداف السيتي التاريخي، الارجنتيني سيرجيو اغويرو.
وقال يايا توريه:" آمل ان يذهب اغويرو الى نادي كبير لان ذلك هو المكان الذي يستحقه. انا وهو نتمتع بعلاقة جيدة وهو صديقي، لذلك اتمنى له الافضل. انه هداف عظيم ".
واضاف توريه:" انه امر صعب بالنسبة للجماهير وللاعبين النادي السابقين مثلي، اذا قام بالتوقيع لنادي آخر فستكون رؤيته مع ذلك الفريق امراً صعباً للغاية، ولكن هذه هي كرة القدم".