يايا توريه: اتمنى الافضل لصديقي اغويرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

تحدث لاعب ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​ الساب، النجم الإيفواري ​يايا توريه​ عن امكانية رحيل هداف السيتي التاريخي، الارجنتيني سيرجيو ​اغويرو​.



وقال يايا توريه:" آمل ان يذهب اغويرو الى نادي كبير لان ذلك هو المكان الذي يستحقه. انا وهو نتمتع بعلاقة جيدة وهو صديقي، لذلك اتمنى له الافضل. انه هداف عظيم ".

واضاف توريه:" انه امر صعب بالنسبة للجماهير وللاعبين النادي السابقين مثلي، اذا قام بالتوقيع لنادي آخر فستكون رؤيته مع ذلك الفريق امراً صعباً للغاية، ولكن هذه هي كرة القدم".