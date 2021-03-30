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يايا توريه: اتمنى الافضل لصديقي اغويرو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

تحدث لاعب ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​ الساب، النجم الإيفواري ​يايا توريه​ عن امكانية رحيل هداف السيتي التاريخي، الارجنتيني سيرجيو ​اغويرو​.

وقال يايا توريه:" آمل ان يذهب اغويرو الى نادي كبير لان ذلك هو المكان الذي يستحقه. انا وهو نتمتع بعلاقة جيدة وهو صديقي، لذلك اتمنى له الافضل. انه هداف عظيم ".

واضاف توريه:" انه امر صعب بالنسبة للجماهير وللاعبين النادي السابقين مثلي، اذا قام بالتوقيع لنادي آخر فستكون رؤيته مع ذلك الفريق امراً صعباً للغاية، ولكن هذه هي كرة القدم".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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