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مباراة مانشستر سيتي ودورتموند ستقام على ملعب الاتحاد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة مانشستر سيتي ودورتموند ستقام على ملعب الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

كشفت تقارير صحفية أن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ (UEFA) أكد أن مباراة الذهاب في ربع نهائي ​​ لمانشستر سيتي ضد بوروسيا ​دورتموند​ ستقام على ملعب الاتحاد.

اضطر فريق بيب غوارديولا إلى اللعب في ذهاب وإياب دور الستة عشر مع بوروسيا مونشنغلادباخ في بوشكاش أرينا في بودابست بسبب قوانين فيروس .

ومع ذلك، فإن مباراة الإياب من مباراة ربع النهائي المقرر إجراؤها في 6 نيسان ستمضي قدمًا في مانشستر كما هو مخطط، حيث ستقام مباراة الإياب في سيغنال إيدونا بارك في دورتموند بعد ثمانية أيام.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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