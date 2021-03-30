مباراة مانشستر سيتي ودورتموند ستقام على ملعب الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

كشفت تقارير صحفية أن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ (UEFA) أكد أن مباراة الذهاب في ربع نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ لمانشستر سيتي ضد بوروسيا ​دورتموند​ ستقام على ملعب الاتحاد.



اضطر فريق بيب غوارديولا إلى اللعب في ذهاب وإياب دور الستة عشر مع بوروسيا مونشنغلادباخ في بوشكاش أرينا في بودابست بسبب قوانين فيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن مباراة الإياب من مباراة ربع النهائي المقرر إجراؤها في 6 نيسان ستمضي قدمًا في مانشستر كما هو مخطط، حيث ستقام مباراة الإياب في سيغنال إيدونا بارك في دورتموند بعد ثمانية أيام.