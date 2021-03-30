مران الزمالك.. مسحة طبية.. مشاركة الدوليين.. وساسي يصل الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الثالث من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشهد المران مشاركة الدوليون بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني الذي حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية كأول المجموعة السابعة.

وخضع لاعبو الفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المران.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وحدة تدريبية خاصة للمدافعين على هامش المران أشرف عليها أسامة نبيه المدرب العام، حيث ركز على التمركز الدفاعي بجانب بدء الهجمات من الخط الدفاعي.

وخضع الثلاثي محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" لاعبو الفريق، لجلسة تدريبات استشفائية على هامش المران.

وأدى حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، حيث أجرى تقسيمة كرة طائرة على هامش المران، حيث ضم الفريق الأول محمد أبو جبل وأحمد نادر السيد وأوليفيرا، وضم الفريق الثاني محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش والسيد عطية.

من ناحية أخرى، تقرر أن يصل الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبي الفريق، إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا قادمان من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.