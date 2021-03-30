بمشاركة رمضان والسعيد.. بيراميدز يستعد لمواجهة الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

بدأ نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية، حيث شارك الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد بيراميدز للسفر خلال ساعات إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي المحدد لها يوم ٤ أبريل المقبل باستاد محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي عبد الله السعيد، رمضان صبحي ومحمد حمدي بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا.

وكان السعيد قد عانى خلال الفترة الماضية من إصابة قوية في العضلة الأمامية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي.

بينما عانى الثنائي حمد حمدي ورمضان صبحي من إصابة قوية خلال مباراة نامونجو التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا غدا قائمة السفر لخوض مباراة الرجاء المغربي الهامة، في البطولة التي يتصدر بيراميدز مجموعته فيها برصيد 6 نقاط.