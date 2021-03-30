الأهلي: علاقتنا بالزمالك أكبر من نتيجة مباراة سلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، حرص مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، على العلاقة المتميزة مع نادي الزمالك.

وأوضح عبدالقادر في تصريحات للموقع الأهلي الرسمي، أن قيمة العلاقات بين الناديين أكبر من نتيجة مباراة في أي لعبة رياضية كانت، ولا يجب أن تأخد الأمور أكبر من حجمها.

وألغيت مباراة الزمالك والأهلي مساء الإثنين، بسبب حضور الجماهير في صالة المباراة.

وعلق عبدالقادر: "أزمة المباراة تتلخص في الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة السلة بتاريخ 21 مارس، يؤكد فيه على أن جميع المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، وحال مخالفة ذلك سيتم إلغاء المباراة".

وأكمل: "عندما اقتحمت جماهير الزمالك صالة المباراة، طلب الجهاز الفني للأهلي بعد الرجوع إليه وهو متواجد في ملعب المباراة بأن تطبق اللوائح، ويتم إخلاء الصالة من الجماهير لبدء اللقاء. وللأسف هذا لم يحدث، لذا قام المراقب بإلغاء المباراة بعد انتظار ما يزيد على الساعة ونصف الساعة".

وأضاف مدير النشاط الرياضي بالأهلي، أن طلب الجهاز الفني بتطبيق اللوائح هو نظام عمل ثابت في النادي منذ عشرات السنين، والقرار في مثل هذه المواقف للجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة العليا للنشاط الرياضي.

وشدد أن المطالبة بتطبيق اللوائح لم يكن بدافع تواجد أي من لاعبي الزمالك من اللعبات الأخرى بصالة المباراة؛ لأن هذه أمور لا ينظر إليها الأهلي ولا مسئولوه عند اتخاذ أي قرار، بل كان السند في ذلك هو الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من اتحاد كرة السلة،

وأعلن عبدالقادر أن النادي أرسل خطابًا صباح اليوم الثلاثاء، لاتحاد كرة السلة؛ لحفظ حقوق الأهلي، وتطبيق اللوائح على الجميع.

واختتم: "نتيجة المباراة في مثل هذه الأمور لا تحتاج إلى تفسير؛ لأن كل الوقائع المماثلة والتي جرت في السابق قام اتحاد السلة باحتساب نتيجة المباراة ضد الفريق الذي تجاوزت جماهيره، ولمصلحة الفريق المنافس. ولكن يبقى في النهاية هو ضرورة احترام اللوائح وتنفيذها لضمان العدالة والحفاظ على حقوق كل الأندية".